Guerre en Ukraine: le jeu dangereux du PTB

Dans les mots de leur président Raoul Hedebouw, le conflit devient “une guerre froide que les USA mènent contre la Russie et la Chine”. Sous couvert de vouloir négocier la paix, le parti des travailleurs de Belgique fait passer la Fédération de Russie pour les victimes de l’Alliance transatlantique. Si l’on se tient au narratif en vogue chez les communistes, on croirait que les braves soldats russes sont intervenus en Ukraine pour empêcher la population de tomber sous la domination de l’impérialisme américain.

Si la course à l’armement à laquelle se livrent les pays atlantistes soulève de nombreuses questions, le traitement qu’en fait le PTB se profile davantage comme un soutien à la Russie. Dans un contexte électoral, il faut le voir comme une main tendue à toutes ces parties de la population qui doutent de la position européenne et ne font pas confiance aux médias. C’est un jeu dangereux quand on devient l’un des partis les plus influents de Belgique.