La Dernière Humeur : la mort d’un enfant oublié dans une voiture, un drame qui ne s’explique pas

Le drame qui s’est déroulé à Gilly ce mercredi fait froid dans le dos. La mort d’un nourrisson crée toujours l’émoi, surtout dans de telles circonstances. Comment peut-on oublier son enfant à l’arrière de sa voiture ? C’est évidemment la question que tout le monde se pose. Il serait trop facile de s’acharner sur la mère de famille et de demander des sanctions. Les premiers éléments communiqués par le parquet de Charleroi montrent que ce bébé était bien traité et que cette famille était tout ce qu’il y a de plus normal. Cette femme, cette mère, devra vivre toute sa vie avec ce fardeau, ne la punissons pas deux fois.