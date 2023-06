Il y a scandale et scandale à Hollywood

En dehors des blockbusters politiquement corrects (et encore…), est-il encore possible de présenter une fiction sans qu’elle déclenche la polémique sur les réseaux sociaux ? On en vient à se poser la question, tant une controverse semble chasser l’autre, de Jeanne du Barry à La petite sirène, en passant par The Idol ou No Hard Feelings. Avec des conséquences très différentes selon la nature du “scandale”.