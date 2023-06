Dress-code au travail: concilier esthétique et confort

L’apparence est une question de pragmatisme. Mais le pragmatisme demande parfois de faire des concessions sur l’apparence. Quand la canicule s’abat sur le pays, une entreprise aurait avantage à laisser venir ses travailleurs en tenues fraîches et aérées plutôt qu’avec des habillements épais. Cette entreprise ferait des économies d’énergie sur la climatisation. Reste à trouver l’équilibre entre esthétique et confort. À ce jour, certains vêtements sont toujours refusés au nom de l’esthétisme, du bon sens et de la dignité. Des valeurs subjectives, donc. Est-ce que demain, avec l’évolution des mœurs, le marcel et les tongs seront autorisés en entreprise et au parlement ?