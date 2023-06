L'Edito : la sexualité de Conner Rousseau n'est pas un sujet

Durant ces 14 minutes, Conner Rousseau, candidat crédible au 16, fait son coming-out. Il explique être “en lutte”, “depuis très longtemps”, avec sa sexualité. Conner Rousseau aime les femmes et les hommes. "This is me".

Le jeune leader voit dans cet exercice de transparence, à un an des élections, l’occasion de mettre fin aux “commérages”. L’opportunité de “trouver la paix mentale”. Autant l’annoncer lui-même ? Pourquoi pas, s’il en ressent le besoin. Mais, en Belgique, les médias n’ “outent” pas les gens malgré eux. Il n’y a pas, ici, de paparazzis sans scrupules comme au Royaume-Uni qui mettraient en cover l'orientation sexuelle d'une personnalité qui préférerait la garder tue.

Plus globalement, le progressisme de notre pays est souvent vanté : l’homosxualité d’Elio Di Rupo n’a jamais été un sujet ni, d’ailleurs, un instrument de campagne dans le chef du socialiste wallon. Même réflexion pour Petra De Sutter. Ce coming-out est donc le choix de Conner Rousseau et de lui seul. Aucune contrainte.

Ce choix, il faut bien entendu le respecter et, sans doute, accorder à cette autoconfidence l'attitude la plus tolérante selon nous : celle de l’indifférence. La sexualité et la vie intime de Conner Rousseau ne regarde que lui-même et ses partenaires. C’est sur son action politique, et elle seule, que les citoyens l’évalueront.