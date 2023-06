Les défenseurs des travailleurs de Delhaize ont le droit de se faire entendre. Mais faut-il en arriver à vandaliser les magasins de l’enseigne au Lion ? La réponse est non et cette façon d’œuvrer n’est pas défendable. Pas plus que ces activistes végan qui s’octroient le droit de voler 350 lapins chez un éleveur à Aubel.

Difficile aussi de cautionner ces militants pour le climat qui vandalisent un hôtel ou un Cessna en l’aspergeant de peinture orange en Allemagne. En Italie également, les éco-vandales s’en sont pris au patrimoine culturel, forçant le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano a prendre des mesures sévères pour que ces actes ne restent pas impunis.

A l’approche des Jeux Olympiques de Paris, terrain de… jeu tout désigné pour de nouveaux actes exposés au monde entier, un nouvel arsenal législatif est à l’étude pour dissuader Extinction Rebellion et Dernière Rénovation, deux mouvements particulièrement actifs et virulents, de passer une nouvelle fois à l’acte. Triste dérive d’une époque ou la frustration mène trop souvent à la violence…