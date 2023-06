Eden Hazard dit au revoir aux Diables : la dernière “feestje” d’un joueur spécial

On aimerait croire au retour d’Eden, à Lille ou dans un club pétri d’ambitions. On craint, au mieux une escapade loin du brouhaha (la MLS ?), au pire et surtout, un arrêt total de la carrière footballistique du Brainois. Et vous savez quoi ? Après tout, ce n’est pas bien grave. Parce qu’il a nous a déjà tant gavé. Tant régalé.

Depuis 2008 et sa première cap en Diable, sous Leekens, Hazard a livré aux Belges son talent brut, son sourire, son capitanat, sa sincérité, ses moments hors-sol (ce burger), et 126 matches (33 buts) où il a souvent étincelé. Tout n’a pas toujours été rose, seuls ceux qui réécrivent l’histoire diraient ceci. Les débuts furent tendus, la fin précoce et douloureuse aux yeux de beaucoup, avec ce sentiment d’inachevé sur la dimension qu’Hazard, à son plein potentiel, aurait pu/dû prendre en tant que joueur dans le monde, sur la position à laquelle il aurait pu/dû porter notre petit pays sur la carte mondiale du foot. Mais entre les deux, il y eut tellement de bonheur qu’il serait ingrat de l’oublier.

Au firmament lors du Mondial 2018, beaucoup citeront son match contre le Brésil ou la France comme son Everest diabolique. Pas nous : là où Eden nous a le plus arraché la mâchoire, c’est le 26 juin 2016. Face à la Hongrie, à l’Euro (0-4 pour le Diables). Eden avait marché sur l’eau, réussi tout ce qu’il tentait, et tenté ce que 80 % des footballeurs n’osent même pas imaginer. Seuls les joueurs spéciaux peuvent signer une performance de cet acabit. Il est là, le vrai Eden Hazard. Pas sur le banc du Real. Là et au balcon de la Grand-Place, en train de danser et de chauffer les supporters.

Ce samedi soir, il foulera la pelouse du Stade Roi Baudouin, pour un adieu qui s’annonce mémorable en marge de Belgique-Autriche. Sa dernière danse. Sa dernière “feestje”. Fêtons-le bien, des joueurs comme lui, on ignore si on en aura à nouveau un jour…