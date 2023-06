Pascal Smet sera-t-il le seul à démissionner ? L’intenable position d’Hadja Lahbib

À lire aussi

On aimerait pouvoir en dire autant de notre Ministre des Affaires Étrangères, Hadja Lahbib (MR). On pourra retourner le problème dans tous les sens, ergoter sur l’influence d’untel par mail, de l’autre par téléphone, les faits sont têtus : c’est le Fédéral qui octroie les visas, et c’est donc, invariablement, le ministère des Affaires Étrangères qui a laissé l’indésirable maire de Téhéran Alireza Zakani, ainsi que deux personnalités kazanaises gagner notre sol. Le juge de paix de ce dossier, c’est Madame Lahbib et son cabinet. Facts !

L’opposition, N-VA en tête, mordra férocement pour obtenir la démission de l’ex-journaliste. Qu’elle ait gain de cause, sur le strict plan de la logique et des responsabilités, n’aurait rien de choquant. Si l’on considère ces invitations comme des fautes politiques (et démocratiques) majeures, la position de madame Lahbib est bel et bien intenable…

Une certitude, déjà : mercredi, à la Chambre, les débats seront chauds.