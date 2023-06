Une nouvelle arme anti-moustique découverte par des chercheurs israéliens

Ils ne sont pas plus grands que quelques millimètres mais peuvent vous empoisonner la vie : si les températures élevées des derniers jours prêtent à organiser un barbecue ou un apéro en soirée, les moustiques risquent d'en être à coups sûr les invités les plus indésirables. Vous empêchant aussi de dormir en volant au creux de vos oreilles et vous occasionnant de bien désagréables démangeaisons. En espérant, lors de vacances dans des pays tropicaux, qu'ils ne vous inoculent pas des maladies comme le paludisme, la dengue, le zika, ou le chikungunya…