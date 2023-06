Affaire Courtois : Tedesco ne doit pas laisser passer, Thibaut Courtois doit s’excuser ou ne plus revenir chez les Diables

L’homme a, c’est une évidence qui ne date pas d’hier, un immense talent, au même titre qu’un immense ego. Dans sa bouderie capitanesque, la pieuvre dit traîner un malaise plus profond, ne s’estimant pas considéré à sa juste hauteur dans son pays natal. Ce même pays où les médias chantent ses louanges en criant sur tous les toits au “meilleur gardien du monde” depuis près de 10 ans, ce pays où il a déjà porté le brassard de capitaine des Diables, ce pays où Courtois est reconnu comme un cadre de l’équipe nationale régulièrement consulté par ses coaches et le staff, écouté de ses coéquipiers et des médias, ce pays qui lui a passé sans sourciller ses absences diplomatiques lors de matches amicaux ou officiels pour “blessure” ou “fatigue”.

Il va falloir dire les choses : l’attitude de diva de Thibaut Courtois est indigne d’un joueur de son talent, et incompatible avec le brassard de capitaine. Un capitaine, ça n’abandonne pas le navire. Jamais. Même en cas de désaccord profond. D’autant plus qu’on fait face ici à un drama de pacotille parfaitement évitable. Pour peu qu’il y ait un avenir pour Courtois chez les Diables (le souhaite-t-il encore ? Tedesco est-il prêt à s’en passer ?), il n’y a pas lieu de céder à ses caprices, ni à celui d’un autre : le groupe est plus fort que lui, tout meilleur gardien du monde soit-il.

Le coach national, qui est attendu sur sa gestion des stars et doit trancher avec la langue de bois conformiste et la coolitude de Martinez envers ses cadres, doit tout faire pour conserver Courtois dans nos cages. C’est son job. Mais il ne doit pas pour autant s’asseoir sur ses principes et ceux de l’équipe nationale. Si Thibaut Courtois ne veut pas entendre raison, accepter une sanction qu'on espère lui voir infligée, dégonfler la polémique et s’excuser pour avoir lâché le groupe, ce sera triste, mais il n’y aura qu’une seule solution : se passer de Thibaut Courtois pour de bon.

La Belgique serait moins forte entre les cages, c’est certain. Mais plus forte dans ses principes et droite dans ses bottes. Ça ne ramène pas de trophées, mais ça compte.