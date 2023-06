L'épave du Titanic, objet de tous les fantasmes, même 110 ans plus tard

Il a beau avoir coulé il y a plus de 110 ans dans les circonstances que l'on connaît tous, le Titanic garde une aura et un pouvoir de fascination sans pareil. Peut-être parce qu'en plongeant à 4000 mètres de profondeur pour explorer son épave, on plonge dans l'une des zones de notre planète les plus reculées. Mais aussi parce que les images du navire gisant au fond de l'océan nous font remonter le temps. Comme s'il y avait encore une "âme", restée en 1912, qui avait pris possession des lieux. Le film de James Cameron a lui aussi grandement contribué à la "renommée" de ce géant des mers, où 1500 personnes ont perdu la vie.