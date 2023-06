Edito: avec le problème des batteries, l’Europe n’a pas retenu la leçon…

Et voilà que pointe le spectre de ne pas atteindre l’ambitieux objectif de mettre un terme à la vente de voitures à essence ou au diesel à l’horizon 2035. La raison ? Une incapacité à produire suffisamment de batteries pour les voitures électriques. Si une stratégie a bien été mise en place pour doper la production en Europe, elle est aujourd’hui mise à mal par des facteurs géopolitiques et économiques, selon un rapport de la Cour des Comptes de l’Union. Hausse des prix, dépendance à l’importation des matières premières et concurrence des USA mettent à mal les desseins de l’Union. Une fois de plus, un manque d’anticipation est pointé du doigt. L’histoire repasse les plats, l’Europe ne retient pas les leçons du passé.