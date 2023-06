Maire de Téhéran à Bruxelles : les trous dans la raquette d'Hadja Lahbib lui vaudront-ils l'élimination?

L’accueil lui était promis bouillant. Il le fut. Opposition et majorité (!) ont soumis la Ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), à un feu nourri de critiques, à la Chambre, ce mercredi. Épinglée pour sa gestion du dossier de l’indigne invitation du “boucher de Téhéran” au Brussels European Summit, initiée par Bruxelles et Pascal Smet (Vooruit) mais validée par ses soins, la Ministre s’est défendue comme elle a pu. Sa ligne ? Elle invoque la realpolitik, plaide la clause de non-humiliation du régime iranien, alors que l’État était en tractations pour la libération d’Olivier Vandecasteele et d’otages détenus en Iran. “Un visa vaut bien une vie”, en somme, comme l'a dit le Premier. Une défense qui a le mérite d’exister, mais qui présente des trous dans la raquette et ne fait pas office de totem d’immunité, d’autant qu’elle est très différente de celle invoquée au même perchoir, 5 jours plus tôt, par la même Hadja Lahbib…