Tourisme de riches, tourisme de risques

Ceci met en lumière le business du tourisme de l’extrême, de plus en plus pratiqué parmi les fortunés en mal de sensations. Des tréfonds de l’océan à l’espace, que Jeff Bezos, Elon Musk ou Richard Branson se font fort de conquérir pour en faire un haut-lieu du tourisme pour ultra-riches, les initiatives ne manquent pas. L’alpiniste Garrett Madison propose des expéditions sur l’Everest à 94.000 dollars par tête de pipe, avec douches (!) et chef étoilé dépêché sur place. Vol en hélico au-dessus de volcans en activité, traversée du Darien Gap (à la frontière entre la Colombie et le Panama) où meurent chaque année des milliers de migrants en tentant de se rendre aux États-Unis, etc. : les projets, dangereux et douteux, pullulent pour ceux qui en ont les moyens, le temps et le courage. Tous bâtis autour du même argumentaire marketing : la promesse de “faire ce que personne où presque n’a jamais fait avant”, quitte à ce que ce soit futile et aberrant d’un point de vue écologique. Mais ce n’est pas neuf : là où il y a de l’argent, il n’y a pas toujours de morale…