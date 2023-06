Permis de conduire à 17 ans au lieu de 18 : mais quelle mouche a donc piqué la France ?

On comprend l’argument économique, surtout dans un (grand) pays fait de nombreuses zones rurales nos desservies en moyens de transport. Mais on n’ignore pas, non plus, qu’à peu près toutes les associations acives en matière de sécurité routière estiment que donne rl epermis plus tôt est à peu près la dernière chose qu’il faut faire pour diminuer la mortalité sur les routes... Pour rappel, entre 18 et 24 ans, ce qui tue le plus, c’est la route.

Ce n’est pas de l’anti-jeunisme primaire, tous les jeunes ne sont pas des cow-boys, et il y a des tas de Fangio chez les plus de cinquante ans. Et sans doute qu'avec une formation renforcée, la chose pourrait faire sens.

Mais franchement, le besoin d’abaisser l’âge du permis, celui-là même qui s’obtenait sur simple demande à la commune fin des années 60 et qu’il exigeait d’avoir 21 ans il y a encore quelques décennies, n’est-il pas à ranger dans la catégorie des grandes réformes inutiles ? Même en Belgique, où le bon sens ne règne pas toujours, personne n’en veut, de cet abaissement de l'âge de délivrance du permis... C’est dire !