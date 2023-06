L’annus horribilis de Georges-Louis Bouchez

2023 avait pourtant bien commencé pour le golden-boy du MR, mais depuis peu, les astres semblent s’être inversés au point que 2023 se profile comme un “annus horribilis” pour le Montois. Difficile de ne pas y voir de similitude avec “Le bûcher des vanités”. Dans ce roman de Tom Wolfe, le personnage central se décrit comme le maître de l’univers. Mais sa vie devient un enfer après un accrochage avec sa voiture. Souhaitons à Bouchez de ne pas suivre cette direction et que ce soit ses idées et non ses aventures personnelles qui déterminent la suite de son parcours en politique.