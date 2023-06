Le basket, ce sport majeur pourtant snobé par les Belges

Mettez Nicolas Jokic, récent champion de NBA et MVP de la finale, sur la Grand-Place de Bruxelles. Nous ne sommes pas certain que le pivot des Nuggets provoquera un mouvement de foule. Et alors ? Rien de très grave, c’est vrai. Mais cela illustre le désintérêt de la population belge pour le basket. Il s’agit pourtant d’un sport majeur, l’un des plus populaires au monde. Et ce n’est pourtant pas comme si la culture américaine, pays où ce sport est roi, ne s’invitait pas partout chez nous…