Au sein de l’Otan, la Belgique accuse un certain retard en termes d’investissements, comme la plupart des pays européens et elle a prouvé qu’elle n’était pas toujours prête à fournir de l’aide matérielle à l’Ukraine. Sur le plan des armes et surtout des munitions, la Belgique a même très rapidement atteint les limites de ses stocks.

Après l’acquisition du nouveau matériel, les plus hautes sphères de la Défense sont catégoriques : il est primordial d’augmenter la résilience des budgets de fonctionnement, le stock des munitions et l’entretien des véhicules.

Si le Plan Star de la ministre Dedonder a permis à la Défense d’augmenter de façon considérable ses capacités, un Plan Star + est d’ores et déjà nécessaire en vue de la prochaine décennie afin de conserver une armée opérationnelle, crédible et fiable sur le long terme.