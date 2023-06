Il y a un an, ce vote qui achevait de prouver que la politique, à Bruxelles, est définitivement communautariste

Particularité kafkaïenne belgo-belge : en Flandre et en Wallonie, cet abattage rituel ne peut plus avoir lieu sans étourdissement préalable de l’animal. Dans un souci de respect du bien-être animal – il est prouvé qu’un mouton non-étourdi souffre atrocement avant décès – les deux régions ont voté en ce sens en 2019, sans le moindre heurt.

Bruxelles, si bon nombre de ses députés, surtout de gauche et de centre-gauche (PS, PTB et Ecolo, ainsi que Les Engagés) ne s’étaient pas honteusement assis sur la science en ayant eu peur de se couper d’un important contingent de voix (surtout musulmanes, juives, également), aurait dû en faire de même il y a un an tout pile. Sauf qu’à 42 voix pour, 38 voix contre et 8 abstentions, le Parlement bruxellois décidait, en juin dernier, de rejeter la proposition d’ordonnance qui avait été déposée par Défi, Groen et l’Open VLD, visant à interdire l’abattage sans étourdissement. Le PS avait très largement voté en faveur d’un maintien de la situation actuelle, idem au PTB. Les élus Ecolo et Les Engagés, dont chaque député avait liberté de vote (pas de consigne du parti), avaient, eux aussi, penché davantage pour la poursuite de l’abattage sans étourdissement.

Ce jour-là, la majorité des députés du Parlement bruxellois a levé le majeur en l’air à la science et à la condition animale, par, quoi qu’ils en disent, compromission communautaro-électoraliste. Résultat : on égorge aujourd’hui, en toute légalité et sans étourdissement, des moutons dans la capitale de l’Europe. Où l’on nous jure, cœur sur la main, que le vote communautariste est une chimère…

Autant nous tenions à dire aux musulmans “Aïd Mabrouk” , autant il semble utile de ne pas oublier ce raté politique avec le sens de l’histoire.