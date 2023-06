Hadja Lahbib survit à une nouvelle crise : contradictions et suffocation

Pas si vite.

Vint en effet, jeudi matin, cet énième rebondissement : la mère de deux Belgo-Iraniens, aperçus sur une vidéo de manifestation contre le régime de Téhéran à Bruxelles le 13 juin, aurait été "interrogée" et serait détenue par les services secrets iraniens. Et voilà la balle magique de l’#Irangate, qu’on pensait définitivement rangée dans le coffre à jouets politique - y compris celui de l’opposition - remonter jusqu’au sommet des préoccupations de la Vivaldi. Et à raison : une mère de résidents belges victime du régime voyou des Mollahs à qui on vient de dérouler le tapis rouge dans notre capitale, si c’est exact et bien lié à la venue du boucher de Téhran sur notre sol, voilà qui est intenable pour une ministre des Affaires étrangères déjà fragilisée par la séquence que l’on sait. Non ? Non. La majorité a, finalement, voté ce jeudi la motion (simple) qui permettait de ne pas… voter sur celles déposées par l’opposition, réclamant la démission de Madame Lahbib.

Résumons : PS et Ecolo, partenaires du MR dans la majorité Vivaldienne, brûlent d’envie qu’Hadja Lahbib démissionne. Mais votent en faveur de son sauvetage. Non-Sense ? Nope, Belgium. Formidable terre de contradictions où les déclarations matamoresques aux micros des uns et des autres le matin ne débouchent sur aucune action politique concrète l'après-midi.

À lire aussi

Ce, la même journée où Georges Gilkinet (Ecolo) se félicite de l’accord (crucial, mais totalement éclipsé) obtenu entre le gouvernement et Engie afin de prolonger deux réacteurs nucléaires, une énergie qu’il vomissait il n’y a pas 10 mois, un accord qu'il faisait tout pour éviter à la même période...

Pour le reste, on va s’abstenir de prédictions. Hadja Lahbib pourrait survivre à tout ceci, dans une ambiance politique absolument suffocante. Elle pourrait aussi démissionner, d’un instant à l’autre, au fil des révélations qui pourraient survenir, surtout dans le chef d'une N-VA qui ne se lassera pas de tout faire pour ramener la tête de la Vivaldi en trophée à son électorat, et de démontrer que le Premier est coincé "par la gauche francophone" dans la coalition qu'il conduit. La Vivaldi pourrait mourir demain. Comme elle pourrait tenir jusqu’au bout. Après tout, ne prédit-on pas sa mort depuis trois ans ?