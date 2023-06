La scan-car, sans pitié à Bruxelles : la distraction y coûte bien cher, même aux gens pétris de bonnes intentions...

Un samedi matin, tournoi de foot du petit, nord de Bruxelles. Une jolie place pas loin du terrain, l'échauffement est sur lepoint de commencer : on n’hésite pas, on prend sans tergiverser. On n’ignore pas qu’on est en zone de stationnement payant (Bruxelles est, de toute façon, devenue une immense zone de stationnement payante - et chère). On dégaîne l’outil pantouflard mais si pratique puisqu’il nous évite de marcher jusqu’à la borne : l’appli 4411. On démarre notre session de payement via mobile, on embarque les crampons du petit et go vers le stade.

Cinq heures et une médaille du fair-play (on n’a jamais dit que ce fut un samedi parfait) plus tard, fin des festivités. En refaisant les matches dans l’habitacle, on oublie, et on est sûrs de ne pas être les seuls (thumbs up, la team distraits), d’arrêter notre session de parking sur notre téléphone. Frais totaux au moment où la lucidité nous revient, en début de soirée seulement : 14,26 €. Pas rien.

Mais il y a pire.

Monsieur avait pris la voiture de Madame. Et, évidemment, par habitude, encodé la plaque de Monsieur, préenregistrée dans l’appli...

Bilan stationnement de la journée: 14,26 € (dans le vide) + 35 € (!) d’amende de Parking.Brussels, qui a augmenté ses tarifs en mai, passant de 25 à 35 € (le genre de pourcentage d'augmentation dont on rêve, sur son bulletin de paie). La Scan Car, qu’on voit plus sur nos routes que la police, ne nous avait évidemment pas loupé. Et dire qu’on trouvait, à la buvette, l’Aquarius du petit un peu chérot... Prochaine fois, on sortira les vélos !