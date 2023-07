La France, incontrôlable poudrière

De l’avis de tous, les émeutes qui secouent la France depuis le décès de Nahel, tué par le tir d’un policier quasi à bout portant à l’occasion d’un contrôle routier, sont d’une autre nature que celles de 2005, suite au décès de deux jeunes, électrocutés alors que, voulant fuir la police, ils s’étaient cachés dans un transformateur EDF. Ceci pour plusieurs raisons. Primo : l’âge des émeutiers. En 2005, la plupart avaient entre 18 et 25 ans. Aujourd’hui, la majorité est mineure. Deuzio : l’ampleur du phénomène dépasse largement le cadre des banlieues. De nombreuses villes de petite taille se retrouvent confrontées à une révolte inédite pour elles. Tertio : la soudaineté. En 2005, les émeutes avaient mis un certain temps pour s’étendre dans les grandes villes françaises. Aujourd’hui, l’embrasement est soudain et généralisé. Enfin, et c’est également inédit : certains émeutiers s’attaquent désormais directement aux personnes représentant l’autorité. Témoin, l’attaque à la voiture bélier, en feu, du domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue parisienne, alors que sa famille y dormait.