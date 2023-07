Les "nabots" et les "pouffiasses" bannis du Scrabble

Les mots "asiate", "boche", "chicano", "enculeur", "femmelette", "gogol", "gouine", "lope", "lopette", "nabot", "nègre", "négresse", "négrillon", "pédé", "pouffiasse", "romano", tafiole, "tantouse", "tarlouze" et "travelo" de même que leurs déclinaisons ne seront ainsi plus tolérés sur le plateau. L'objectif de la marque ? Lutter contre les discriminations et devenir plus inclusive. "En tant que marque tournée vers la famille et consciente de l'impact des mots et de leurs évolutions, Mattel a fait appel à un linguiste indépendant pour identifier les mots à caractère haineux", a indiqué la marque aux journalistes de l'Express.

En choisissant de bannir ces mots, le Scrabble fait donc un choix politique : celui d'interdire aux joueurs l'utilisation de mots racistes, sexistes ou validistes. Un choix qui risque toutefois de ne pas plaire à tous les joueurs et d'avoir une portée réelle très limitée. Après tout, qui tient vraiment compte du dictionnaire du Scrabble pendant ses parties en famille ?