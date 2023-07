L'avion reste (beaucoup) trop peu cher, et c'est un non-sens total

Le constat est implacable : malgré des hausses de prix régulières, l’avion reste beaucoup trop bon marché; le train , beaucoup trop onéreux et contraignant - il n’y a pourtant “que” 700 km à vol d’oiseau entre Bruxelles et Milan.

Si l’enjeu climatique était réellement la priorité n°1 de nos gouvernements, il serait bon qu’ils arrêtent de se cacher derrière la pseudo autorégulation du marché (“ça va se faire tout seul, les billets d’avion vont devenir de plus en plus onéreux, etc.”) et prennent ce problème à bras-le-corps. Pour de vrai. Il y a quelques semaines, avant que les banques ne relèvent enfin les taux de leur compte épargne, Alexander De Croo avait dit, avec beaucoup d'à propos : "Soit les banques font fonctionner le marché, qui disfonctionne. Soit l'Etat interviendra, et fera fonctionner le marché". L'exact même principe devrait s'appliquer au marché de l'aviation pour particuliers, aux échelons européen et nationaux.

Parce qu'en dépit des alertes inlassables du GIEC et des autres, le ciel low-cost est toujours à portée de clic. Et que, plus qu’hier et moins que demain c’est un non-sens total.