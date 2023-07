Et, pour les propriétaires bruxellois mettant en location un bien affichant un PEB E, l’indexation des loyers est plafonnée à 50 % du maximum légal et interdite pour les logements aux PEB F et G.

La Flandre, sous l’impulsion du Groen, veut aussi s’attaquer aux propriétaires des biens affichant un mauvais score énergétique, via une limitation des loyers, mais en accompagnant les propriétaires entamant des rénovations. Une avance pouvant atteindre 80 000 € pourrait ainsi leur être octroyée.

Si rénover le parc immobilier est une incontestable nécessité, encore faut-il que les propriétaires en aient les moyens. Et c’est là que le bât blesse. Car ces rénovations sont extrêmement coûteuses et si le propriétaire en assume la charge, le locataire en récolte seul les fruits (hors plus-value en cas de revente).

Les loyers sont établis en conséquence et ne peuvent être revus à la hausse si le score énergétique du logement est amélioré. C’est donc la double peine pour les propriétaires en cas de mauvais score PEB.