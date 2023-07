Émeutes suite à la mort de Nahel: qui remettra dans le droit chemin les enfants perdus de la République?

Beaucoup a déjà été dit, écrit, hurlé depuis l'éclatement des violences suite à la mort du jeune homme de 17 ans, originaire de Nanterre. Mais un phénomène, nouveau et terrifiant, mérite qu'on s'y attarde. La violence de ces émeutes fut terrible, avec la volonté des émeutiers de détruire symboles et biens publics, mais aussi d’attenter à la vie des forces de l’ordre ou des officiels de la Cité (le maire de L’Haÿ-les-Roses a vu son domicile privé défoncé à la voiture bélier et incendié, sa femme et ses enfants sont traumatisés), mais tout cela n'est malheureusement pas neuf.

La récupération politique, relisant les événements avec démagogie selon l’idéologie de celui qui commente, ne l'est pas davantage.

Non. Ce qui fut véritablement inédit, c’est l’âge, effroyablement jeune, des belligérants. Les émeutiers étaient très souvent mineurs. Une grande partie d’entre eux a entre 14 et 18 ans. Certains étaient en âge de présenter leur CEB, soit 11-12 ans. Mobiles et plus structurés qu’il n’y paraît, ces enfants avaient surtout pour mission de rendre les voiries les moins praticables possible pour les forces de l’Ordre. Mais ils étaient là, en pleine nuit, dehors, à contribuer à l'embrasement de la France.

Ces gamins ne sont bien souvent pas qu’en décrochage scolaire. Ils sont en décrochage avec la France, avec la démocratie. Ils hurlent de rire en jouant à GTA en vrai, à qui fera le snap le plus partagé. Mais derrière cette pseudo légereté du LOL violent, même malgré eux, ils transpirent le mépris pour la France, ses lois, ses règles. On a beaucoup parlé des territoires perdus de la République. Il faut désormais, on le craint, évoquer les Enfants perdus de la République. Car qui les rattrapera en cours de route ? Leurs parents et l'Ecole, qui a détricoté au fil des ans toute forme de sanction, ont, jusqu'ici, échoué...

Qui leur dira ? Qui leur dira qu'il n'est pas acceptable qu'un gamin de 17 ans perde la vie suite à un délit routier, mais qu'il est tut autant inacceptable d'aller brûler des écoles, des mairies, où les voitures de leurs voisins ?

Une semaine après la mort de Nahel, le couvercle semble à nouveau couvrir la cocotte minute. Mais jusqu'à quand ?