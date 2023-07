Un temps incroyable aussi pour que les habitants des copropriétés équipées d’un système de chauffage collectif au gaz puissent avoir accès à un formulaire en ligne leur permettant également d’introduire leur demande. Un formulaire qui, de par sa complexité et la multiplicité des informations à fournir par l’occupant, la copropriété ou encore le propriétaire, a fait s’arracher les cheveux à plus d’un demandeur.

Et voilà que certains fournisseurs d’énergie ne se pressent pas non plus pour communiquer les données nécessaires aux paiements. Les demandes pour le forfait de gaz 1 (mois de novembre et décembre) ont été introduites dès fin janvier (et ne peuvent plus l’être depuis le 1er mai).

Mais de nombreux ménages attendent encore le paiement, près de 6 mois plus tard. En ce qui concerne le forfait 2 (demandes introduites depuis le 23 avril dernier), ce n’est guère mieux puisqu’aucune des demandes introduites n’a encore été traitée. Soit, pour les deux forfaits, 675 € qui feraient un bien fou aux Belges qui, eux, ont dû payer leurs factures à heure et à temps !