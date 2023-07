Glyphosate, tête à claques

À lire aussi

En Wallonie, les produits à base de glyphosate ont été interdits aux particuliers en 2017, les agriculteurs, eux, sont toujours autorisés à y avoir recours. Peut-on vraiment les blâmer ? Renoncer au glyphosate engendrerait des coûts importants dans un secteur qui ne roule pas forcément sur l'or d'autant plus que les alternatives non mécaniques ne sont pas forcément exemptes de risques. Espérons toutefois que ce nouveau rapport ne dédiabolise la substance qui reste une plaie pour la nature et les sols, même si ignore la mesure exacte des nuisances.