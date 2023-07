Les Ardentes annulées ce dimanche : la (douloureuse) décision qu'il fallait prendre ?

Ciel noir, grêle, foudre et pluies : ce dimanche, la Belgique a une nouvelle fois été frappée par de violents épisodes météorologiques. Pas aussi fort que ce qui était à craindre, pas partout et pas tout le temps, c’est vrai. Mais il y avait, sur la table des autorités, un tableau prévisionnel suffisamment chaotique que pour les contraindre à prendre des décisions douloureuses. Comme annuler la dernière journée des Ardentes, retarder Brosella et évacuer temporairement LaSemo.