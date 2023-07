Planquez-vous, c’est la saison du "Cyclix"

Oiseau volubile qui sort d'hibernation à chaque début d'été, à une échéance de calendrier extrêmement précise située entre la fin juin et la fin juillet, son chant est aussi bruyant qu’un Hollandais dans un camping d'Ardèche et aussi assertif qu’un directeur de course qui a 20 Grandes Boucles dans les pattes. Curieux d’apprendre mais surtout ravi de faire semblant qu’il sait, il a beau s’être offert une tunique jaune en soldes chez Decathlon, le ramage de notre volatile se rapporte rarement à son plumage. 'Tention, levez-les yeux au ciel, mais pas trop haut : les "Cyclix" sont de sortie !