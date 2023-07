Après la fin des battues, qui n’ont rien donné, un dispositif de recherches “plus précis” est en place. Emile, qui jouait dans le jardin de ses grands-parents dans le micro-hameau de Haut-Vernet avant de s’évaporer dans la nature, n’est, d’après les enquêteurs, probablement plus aux alentours de son lieu de disparition. Toutes les pistes sont “maintenues ouvertes” mais les autorités évoquent davantage, désormais, la probabilité d’un enlèvement ou d’une dissimulation du corps (après un accident par exemple, de voiture ou de tracteur).

Si un flot de prières solidaires accompagnent les proches d’Emile dans ce drame, tant de questions demeurent. Certaines nous taraudent plus que les autres : pourquoi les témoins, qui voient un gamin de deux ans seul dans une zone rurale escarpée, n’ont pas réagi ? Pourquoi le petit a-t-il échappé à la vigilance de sa mamie ? Si l’espoir diminue malheureusement d’heure en heure, l’émotion, elle, ne fait que croître. Parce qu’on a tous un Emile dans notre entourage. Et que cette histoire ramène chacun d'entre nous à sa nature imparfaite : on est tous faillibles, susceptibles de faire autre chose, de regarder ailleurs, de souffler un moment. Et qu'on aimerait tous, profondément, revoir la bouille d'Emile.