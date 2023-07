N’oublions pas nos futurs vieux

Ceux qui ont entre 20 et 35 ans ont tendance à regarder l'avenir financier avec une certaine dose de cynisme. "De toute façon, quand on sera vieux, il n'y aura plus d'argent pour payer notre pension", entend-on régulièrement dans la bouche de cette génération, comme si le financement de la vie après le travail ne pouvait survivre à la spaghettification des années.