Néanmoins, lors des trente dernières années, le tourisme dit de masse s’est intensifié et même démocratisé. Malgré les difficultés économiques, les Belges (et pas que…) refusent de sacrifier leurs deux ou trois semaines estivales au soleil. Concentrées sur deux mois, six semaines pour les francophones depuis le nouveau rythme scolaire, ces villégiatures familiales et collectives aboutissent à déplacer géographiquement les embouteillages de l’année laborieuse dans des endroits certes dépaysants mais tout aussi prisés. Nous vous en avons parlé, le phénomène ou plutôt le fléau du surtourisme constitue une réelle menace sur un secteur qui fait vivre des centaines de milliers de personnes.

À lire aussi

Sortir des sentiers battus, c’est sans doute jouable pour des célibataires ou des couples sans enfants. Mais partir crapahuter avec de jeunes enfants en landeau ou s’initier au rafting au Canada avec des personnes âgées, c'est moins confortable.

Le tourisme ou plutôt les tourismes offrent une large diversité d’options mais on n’empêchera jamais personne de vouloir passer ses vacances en Provence ou sur une plage de la Costa del Sol. Si nous allons toutes et tous (trop) souvent aux mêmes endroits que notre voisin, c’est sans doute par facilité et/ou fainéantise, par mimétisme mais aussi un peu par manque de curiosité.