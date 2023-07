Syndicats ou direction de Ryanair, qui prend les passagers en otage ?

La réponse qui vient d’abord à l’esprit, c’est que les syndicats et les pilotes grévistes sont responsables de l’annulation de ces vols et des vacances gâchées de milliers de personnes. On pense à ceux qui devaient profiter de leurs premières vacances depuis longtemps ou qui devaient rendre visite à leur famille à l’étranger. Une grève en plein été, cela tombe effectivement très mal, et cela flirte avec un manque de respect envers les passagers.

Mais si c’était Ryanair qui était responsable de tout cela ? Depuis des années, la compagnie fait face à des mouvements de grogne de la part de ses pilotes, mais aussi du personnel de cabine basés en Belgique. Il n’y a pas de fumée sans feu, surtout quand on sait le nombre de plaintes déposées au tribunal du travail de Charleroi. En jouant avec le feu et en faisant traîner les négociations au niveau social, c’est Ryanair qui prend le risque de vivre des grèves et de prendre des passagers en otage.