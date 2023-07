Il aura fallu une crise, et sa fin, pour profiter de plus de transparence sur le marché de l’énergie

C’est en novembre et décembre que les prix ont commencé à flamber, à mesure que les tensions grandissaient au niveau géopolitique entre la Russie, l’Ukraine et l’Europe. Il aura fallu attendre le mois de mars 2022 et l’explosion des acomptes d’énergie pour que l’État belge intervienne timidement. En septembre et en octobre, d’autres mesures ont été prises, mais ont mis des mois avant d’être mises en œuvre.

Cette crise aura aussi permis de comprendre à quel point les marchés de l’énergie sont opaques et fonctionnent selon des méthodes de calcul spécifiques régies par des traders qui jouent avec le gaz comme avec de l’argent en bourse. Et alors que la crise est presque finie, Fluxys annonce une mise à jour des méthodes de calcul pour les contrats de gaz en Belgique. Il aura fallu deux ans, et une crise presque finie, pour profiter d’un peu plus de transparence…