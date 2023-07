Stop à la double peine des victimes

Ils s’appellent Ariel, Justine, Marion, Nidhi, Charlotte, Karen, Lieve ou Shirley. Victimes directes ou indirectes du terrorisme, ils ont perdu leur soeur, leur mari, leur enfant ou sont amputés des jambes et autres séquelles physiques. Ensemble, ils ont gravi le col du Grand Colombier un jour avant le passage du tour de France dans le cadre de la troisième édition de Together Stronger. Cet événement a vu le jour pour conscientiser la population par rapport aux séquelles permanentes dont souffrent les victimes. Avec 142.000 attentats, un million de victimes directes et neuf millions de victimes indirectes depuis le 11 septembre 2001, la prise en charge continue malgré tout de faire défaut. Un sentiment de révolte gronde parmi les victimes. Leur message est simple : il faut améliorer l’accompagnement des victimes d’actes barbares en offrant une aide directe et multidisciplinaire, que ce soit tant au niveau des indemnisations qu’au niveau de la gestion post-traumatique. Le trajet d’administration avant de se faire rembourser est trop procédurier. Il est temps que les politiques adoptent une vision uniformisée.