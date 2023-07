Le décès de Jane Birkin confirme que le sexisme ordinaire a encore de beaux jours devant lui

Chanteuse aux 22 albums, actrice aux 83 longs-métrages dont 71 sur grand écran, scénariste de trois films dont deux qu’elle a réalisés et actrice de théâtre dans neuf pièces, Jane Birkin, pour certains, en était encore réduite à n’être “que” l’ex-femme de Serge Gainsbourg, qu’elle a pourtant quitté en 1980.

L’ancien caricaturiste du Monde, Plantu, s’est bien planté en dessinant une minuscule Jane Birkin rejoindre un immense Serge Gainsbourg au Paradis. Tandis que certains médias titraient : “L’ex-femme de Serge Gainsbourg, Jane Birkin, est décédée”, faisant visiblement fi de sa propre carrière.

Pour rappel, Jane Birkin a obtenu deux victoires de la musique (1992 et 2021) – à une époque où Gainsbourg n’était plus là -, et a été nommée trois fois aux César du cinéma (85, 87 et 92) ainsi qu’une fois aux Molières (90) dans la catégorie Meilleure actrice.

Certes, son nom restera inlassablement associé à celui de Gainsbourg mais la réduire à n’être que son “ex-femme” prouve que le sexisme ordinaire a encore de beaux jours devant lui.