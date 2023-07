Vacances: le thermomètre flambe dans le sud de l'Europe, l'avenir du tourisme d'été, c'est le nord

Ca cuit ! Le thermomètre ne cesse de grimper dans le sud de l’Europe. 40 degrés et plus en Espagne, 46 en Italie, la Grèce sous la canicule, la Turquie suffoque. Comme le chantait Eric Charden, l’été sera chaud. Trop chaud dans ces régions. Le réchauffement climatique et ses conséquences n’étant pas près de s’amenuiser, les touristes y réfléchiront sans doute à deux fois à l’avenir (plus ou moins proche) avant de programmer leurs "grandes vacances" d’été à Saint-Raphael, à Amalfi, à Kos ou à Marbella.