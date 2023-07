L’occasion pour eux de se délecter des cascades de Tom Cruise ou d’Harrison Ford, des prouesses technologiques ou d’effets spéciaux fantastiques qu’ils ne pourraient pas autant savourer depuis leur canapé. Il faut dire que l’immersion qu’offrent les salles est idéale pour visionner des films tels que Top Gun, Indiana Jones ou Avatar, sans doute plus d’ailleurs que le dernier Dardenne.

Pourtant, il semble être de plus en plus difficile pour les cinéphiles de s’immerger totalement. La faute… aux GSM sortis de leurs poches par des spectateurs de plus en plus nombreux, qui ne peuvent pas patienter jusqu’à la fin du film pour découvrir la raison de leur dernière notif’.

Résultat : les écrans illuminés à tour de rôle empêchent le cinéphile de réellement profiter de sa séance. Aujourd’hui, les salles obscures n’en ont plus que le surnom.

Peut-être que la prochaine innovation technologique devra-t-elle créer des salles imperméables au réseau GSM pour que le vrai cinéphile puisse réellement profiter d’une totale immersion.