Cordon sanitaire: faut-il ouvrir la boîte de Pandore?

Le cordon sanitaire a-t-il encore des raisons d’être en 2023 ? Poser cette question en Belgique francophone est souvent considéré comme une ouverture de la boîte de Pandore. Et pourtant, à l’approche des élections, cette question taraude de plus en plus de gens. Le Vlaams Belang est actuellement le 4e parti le plus important en nombre à la Chambre. L’année prochaine, il pourrait réaliser des scores si importants qu’une majorité avec la N-VA n’est pas à exclure en Flandre. Actuellement, on prédit aux identitaires flamands un score de 25 %. En 2024, il sera difficilement contournable. Les médias francophones pourront-ils continuer à ignorer ce parti ? Dans nos pages, le philosophe Philippe Van Parijs affirme que non.