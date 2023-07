Une Fête nationale pas si populaire que ça…

La Fête nationale fut une nouvelle fois couronnée de succès. Mais, alors que les enfants s’en donnent à cœur joie avec les nombreuses animations (gratuites) proposées dans le parc royal et aux alentours, on ne peut que regretter que les organisateurs aient confié le catering à une énorme société qui, au travers de ses nombreux foodtrucks débitait des (petits) paquets de frites à 6 € et des hamburgers à 8 €, temps d’attente interminable compris. Le double des prix pratiqués dans les fritkots pour des produits identiques.