Tous obèses en 2050 ? Il faut agir !

C’est un constat qui n’est guère enchanteur : les Belges sont de plus en plus gros. Selon la fédération mondiale de l’obésité (FMO), un Belge sur six est obèse et si rien ne change d’ici 2035, un Belge sur trois devrait être dans la même situation. Le constat à de quoi effrayer quand on connaît les risques de l’obésité sur la santé.