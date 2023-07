Précompte immobilier salé: communes mal gérées, les habitants passent à la caisse

"Chers" propriétaires, attendez-vous à une note salée. L’inflation, mais surtout l’augmentation des centimes additionnels décidée par de nombreuses communes fait grimper la note en flèche. Et ce n’est pas la prime BE Home, octroyée aux propriétaires occupants (153 €) qui va adoucir la douloureuse. Forest augmente ses additionnels de près de 28 %, Anderlecht de 18 %, Ixelles et Molenbeek de 16 % environ, Saint-Gilles de 13 %, Watermael-Boitsfort et Schaerbeek de 10 %.