Après Ronaldo, Benzema et les stars du foot mondial se ruent vers l’Arabie Saoudite: et vous, vous feriez quoi contre un (très) gros chèque ?

Cet été, et ce n’est sans doute pas fini, N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Sergueï Milinkovic-Savic et surtout Karim Benzema ont cédé aux sirènes aux allures de jackpot. Ils n’y courent pas évidemment pour les beaux yeux du cheik mais pour les (nombreux) chiffres du chèque.

Il peut avoir le sourire Cristiano Ronaldo. Il touche... 16 millions d'euros par mois (!) à Al Nassr ©AFP or licensors

Peut-être serait-il temps d'ailleurs d’arrêter cette hypocrisie de taper sur ces vilains joueurs de foot qui ne pensent qu’à l’argent. Primo. Le foot business est une réalité et les joueurs sont des produits. L’amour du maillot une chimère. Secundo. Leur carrière dure entre 10 et 12 ans et ils peuvent mettre financièrement à l’abri les prochaines générations de leur famille. Tertio. Mettez-vous un petit moment à leur place. Vous avez un job, une boîte chinoise ou autre vient vous débaucher en vous proposant ce que l’on appelle une offre qui ne se refuse pas. Avouer qu’au minimum vous hésiteriez…

Pourquoi vouloir intégrer un volet éthique dans l’équation ? L’é quoi vous rétorqueront les joueurs de foot. A partir du moment où une coupe du monde peut se jouer (en hiver !) dans un pays comme le Qatar, tout est permis. Et pas uniquement le vendredi…