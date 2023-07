Le personnel des entreprises n’est pas du menu fretin

Certes, le timing n’est pas idéal pour les voyageurs, mais il l’est certainement pour mieux se faire entendre d’une direction jusqu’ici sourde à leurs revendications. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas vaines : les pilotes réclament l’indexation de leur salaire, gelé depuis la crise du covid durant laquelle ils avaient accepté une baisse de 20 % de leurs rémunérations. Ils s’opposent aussi à la volonté de Ryanair de modifier la convention collective d’entreprise, ce qui leur ferait perdre un jour de repos.

Ce conflit, tout comme celui qui oppose Delhaize à ses travailleurs, met une nouvelle fois en lumière les tensions qui peuvent exister entre les grands patrons et leur personnel, trop souvent considéré comme du menu fretin. Mais depuis le Covid, le monde du travail a changé. Et les travailleurs ne sont plus prêts à turbiner pour des clopinettes pour enrichir les ronds de cuir. Ces derniers devraient en prendre conscience, au risque de devoir gérer, comme Ryanair, des grèves à répétition.