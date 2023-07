Nous avons besoin de l'agriculture belge: il faut l'aider plutôt que la pointer du doigt

Entre le bien-être animal, la pression des grandes surfaces pour diminuer les marges, les quotas, la propagande pour consommer moins de viande et la désertion des jeunes pour un métier qui réclame un investissement permanent, les agricultrices et agriculteurs n’en mènent pas large.

Pourtant, elles et ils sont indispensables si nous ne voulons pas être ultra dépendants de produits étrangers et si nous ne voulons pas être contraints d'acheter des légumes, de la viande et des fruits (tomates, soja, kiwi ou bœuf argentin) qui proviennent de l’autre bout de la planète. Avec une empreinte carbone à faire pâlier Greta Thunberg en personne.

Parfois affublés de tous les maux, il est évidemment faux de penser que l’agriculteur maltraite la nature. Ils et elles n’ont aucun intérêt à couper la branche sur laquelle ils et elles sont assis. La nature (et ce qu’elle donne), c’est leur gagne-pain. Opposer agriculture, même si l’intensive est et doit continuer à être battue en brèche, et la préservation de la nature est un dogmatisme qui ne débouche pas sur une solution. Les deux cohabitent depuis toujours. Aidons à cette union naturelle plutôt que les opposer.