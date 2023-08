Les progrès de la science, une éclaircie nécessaire

Ainsi, nous apprenions au début du mois de juillet que l’endométriose, maladie chronique extrêmement douloureuse qui touche 200 millions de femmes à travers le monde pourrait n’être bientôt qu’un mauvais souvenir. Des chercheurs japonais ont en effet peut-être identifié la cause de la maladie qui ne serait autre qu’une bactérie.

Les découvertes de ces chercheurs doivent être confirmées par d’autres études mais si elles se révèlent exactes, elles pourraient ouvrir la voie à un traitement permettant de soulager de nombreuses femmes.

Autre bonne nouvelle récente : les progrès en matière d’oncologie permettent de guérir un nombre croissant de patients atteints d’un cancer du poumon, le cancer le plus fréquent et meurtrier en Belgique. N’en déplaise aux complotistes et anti-sciences de tout poil, la médecine moderne et la recherche scientifiques ont encore de nombreuses belles découvertes à nous offrir.