De prime abord, on peine à croire qu’aucune alternative n’était possible pour conserver les pittoresques échoppes croulant sous le poids des centaines de livres surannés, mêlant grands auteurs et divertissement populaire. Mais surtout, la préfecture s’apprête avec cette expulsion à émettre un signal ô combien dangereux.

Car chasser des canaux, même pour un moment, les bouquinistes et leurs ouvrages, c’est détruire une partie du charme parisien.

C’est, au profit d’un éphémère événement, déraciner volontairement une tradition. C’est renier l’importance même de la littérature dans la Ville. Parce qu’exposer ces livres d’antan au cœur de la métropole, c’est en effet accorder une importance symbolique à cet héritage culturel.

Plus que jamais, nous avons justement besoin de chérir et valoriser notre patrimoine littéraire pour les perspectives historiques, les leçons et les nuances qu’il a à nous apporter.

Car - et il est triste en 2023 de devoir le rappeler- un livre est bien plus qu’un simple objet de papier…