Reste à ta place, Barbie

Alors que la vague fuchsia déferle partout, jusqu’à atteindre le stade de “phénomène de société” (sorte de Saint-Graal recherché par chaque Head Of Marketing de chaque multinationale), il convient de remettre les choses à leur place : “Barbie” est un film de commande, diligenté par une entreprise dont le carnet de ventes était de moins en moins rose. Le cast trois étoiles du film et l’engagement d’une réalisatrice féministe issue du cinéma d’auteur sont les cache-sexes de la véritable intention de ce produit : “make Barbie cool again”, afin de vendre davantage.

Oser se moquer (un peu) du passif du jouet sans détruire son aura nostalgique, tout en promulguant un message égalitariste et inclusif ne sont ici que les contre-feux exigés de l’époque et du bon sens pour glisser une ligne de vêtements rose sur les portants de Zara et un Barbie Burger à la carte de Burger King. Et, in fine, des Barbie astronaute ou pom-pom girl sous le sapin de nos enfants.

Ce n’est pas grave en soi. C’est même, commercialement, extrêmement bien joué. Mais qu’on arrête de nous vendre Barbie comme la nouvelle Simone Veil. Elle reste, quoi qu'on en dise, avant tout le symbole d'une société patriarcale qui réduit la femme à un pseudo-idéal inatteignable. Quant à ce film, pas si désagréable au demeurant, il s'agit avant tout d'un immense placement de produit à 15 € la place. Bien davantage qu’un prétendu “film de société”.