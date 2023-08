Mais une nouvelle ombre pourrait venir prochainement se dessiner sur la Venise du Nord : une tour culminant à cinquante mètres. Un projet soutenu par les pouvoirs locaux mais que l’Unesco vient de tacler d’un avis négatif pour notamment des raisons de hauteur. Cette critique de l’Unesco intervient à juste titre et sonne comme un rappel à l’ordre, un cri d’alarme face à une certaine frénésie urbanistique qui n’épargne aucune province. En un siècle, les buildings ont poussé comme des champions à Bruxelles, Anvers, Liège, Gand. Certes, les tours peuvent s’avérer pertinentes mais dans un contexte urbain précis et cohérent, comme les environs de la gare Bruxelles-Nord ou le quartier européen où fonctions économiques et institutionnelles se concentrent.

Mais Bruges n’est pas Manhattan. Comme Dinant, le centre brugeois fait partie de ces si rares exemples en Belgique de cœurs historiques préservés. Ce qui n’est pas gâché, de grâce, ne le gâchons pas. Ce bijou patrimonial qui souffre déjà d’un surtourisme difficilement canalisable, doit être respecté, pour la postérité et par respect du passé.